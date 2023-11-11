بأفضل عائد.. تفاصيل أعلى شهادة ادخار تقدمها البنوك المصرية

تقدم البنوك المصرية العديد من الشهادات الادخارية ذات العائد المميز، ويوفر بنك التعمير والإسكان عدداً كبيراً من الشهادات والأوعية الادخارية التي يمكن شراؤها بأسعار عائد مميزة، ولمدد زمنية تختلف بحسب الشهادة.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادة ادخار تقدمها البنوك المصرية، عبر شراء الشهادة الثلاثية «Luxury»، التي يقدمها بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى شروط ومميزات شراء تلك الشهادة:

قواعد وشروط شراء الشهادة

أوضح البنك أن الشهادة تستمر لمدة 3 سنوات، كما أنها تصدر للأفراد بعملة الجنيه المصري، ويأتي العائد على الشهادة ثابت طوال مدتها، بمعدل عائد 18.5% شهريا، أو 20% سنويا، كما يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي ليوم الشراء وتجدد تلقائياً ما لم يرغب العميل في عدم تجديدها، بينما الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه.

سعر استرداد قيمة الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفي حالة طلب الاسترداد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وحتى سنة قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي للشهادة، يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة وفقا لما يلي: