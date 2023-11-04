تفاصيل الشهادات الدولارية في بنك الاستثمار العربي.. تعرف عليها
كتب:
مريم حنفي
02:40 م | السبت 04 نوفمبر 2023
بنك الاستثمار العربي
أعلن بنك الاستثمار العربي عن التفاصيل الخاصة بشهادات الادخار الدولارية والتي تختلف تفاصيلها وفقا لكل شهادة إذ أن هناك شهادة تصل مدتها إلى 5 سنوات كما يتيح البنك شهادة ادخارية أخرى تصل إلى 3 سنوات وبسعر عائد ثابت.
وتستعرض «الوطن» تفاصيل الشهادات الدولارية من بنك الاستثمار العربي والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة الثلاثية الدولارية
- يتيح بنك الاستثمار العربي شهادة تصدر بالعملة الدولارية يمكن أن يحصل عليها الأفراد الطبيعيون.
- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- وبالنسبة للفائدة تكون ثابتة.
- فيما تصل نسبة العائد الشهري إلى 5.15%.
- والعائد الربع سنوي 5.25%.
- بينما يبلغ العائد السنوي 5.30%.
شروط الاسترداد
- وبالنسبة للاسترداد يكون من الشهر السابع حتي بداية السنة الأولى بنسبة تصل إلى 4.50%.
- فيما تبلغ قيمة الاسترداد من السنة الأولى وحتى نهاية السنة الثانية إلى 4%.
- ومن بداية السنة الثانية وحتى نهاية السنة الثالثة 3.50%.
تفاصيل الشهادة الخماسية الدولارية
- كما يوفر البنك شهادة دولارية أخرى تصل المدة الخاصة إلى 5 أعوام.
- تقدم للأفراد الطبيعيين.
- الشهادة تصدر بالدولار الأمريكي.
- فيما يكون سعر العائد تنافسي.
- يصل العائد الشهري والربع سنوي و النصف سنوي والسنوي للشهادة إلى 2.25%.
- وبالنسبة لشروط الاسترداد يمكن أن يتم استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر وقبل السنة الأولى يتم تطبيق سعر العائد المقرر على الودائع لنفس المدة.