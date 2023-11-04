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تفاصيل الشهادات الدولارية في بنك الاستثمار العربي.. تعرف عليها

كتب:

مريم حنفي
02:40 م | السبت 04 نوفمبر 2023
بنك الاستثمار العربي

بنك الاستثمار العربي

أعلن بنك الاستثمار العربي عن التفاصيل الخاصة بشهادات الادخار الدولارية والتي تختلف تفاصيلها وفقا لكل شهادة إذ أن هناك شهادة تصل مدتها إلى 5 سنوات كما يتيح البنك شهادة ادخارية أخرى تصل إلى 3 سنوات وبسعر عائد ثابت. 

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الشهادات الدولارية من بنك الاستثمار العربي والتي جاءت كما يلي: 

تفاصيل الشهادة الثلاثية الدولارية

- يتيح بنك الاستثمار العربي شهادة تصدر بالعملة الدولارية يمكن أن يحصل عليها الأفراد الطبيعيون. 

- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات. 

- وبالنسبة للفائدة تكون ثابتة. 

- فيما تصل نسبة العائد الشهري إلى 5.15%. 

- والعائد الربع سنوي 5.25%. 

- بينما يبلغ العائد السنوي 5.30%. 

شروط الاسترداد 

- وبالنسبة للاسترداد يكون من الشهر السابع حتي بداية السنة الأولى بنسبة تصل إلى 4.50%. 

- فيما تبلغ قيمة الاسترداد من السنة الأولى وحتى نهاية السنة الثانية إلى 4%. 

- ومن بداية السنة الثانية وحتى نهاية السنة الثالثة 3.50%. 

تفاصيل الشهادة الخماسية الدولارية 

- كما يوفر البنك شهادة دولارية أخرى تصل المدة الخاصة إلى 5 أعوام. 

- تقدم للأفراد الطبيعيين. 

- الشهادة تصدر بالدولار الأمريكي. 

- فيما يكون سعر العائد تنافسي. 

- يصل العائد الشهري والربع سنوي و النصف سنوي والسنوي للشهادة إلى 2.25%. 

- وبالنسبة لشروط الاسترداد يمكن أن يتم استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر وقبل السنة الأولى يتم تطبيق سعر العائد المقرر على الودائع لنفس المدة.

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بقلم مريم حنفي