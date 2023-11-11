كل ما تريد معرفته عن سخان الطاقة الشمسية.. يوفر الكهرباء وطاقة نظيفة

انتشر في الأونة الأخيرة سخان الطاقة الشمسية «سخان الكهرباء الشمسي»، لتقليل الاعتماد على الكهرباء، وهو سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى طاقة حرارية تستخدم لتسخين المياه.

ويهتم كثيرون بمعرفة المزيد من المعلومات عن سخان الطاقة الشمسية ومميزاته وعيوبه، لذا تستعرض «الوطن» مزيدا من التفاصيل عن سخان الكهرباء الشمسي.

مميزات السخان الشمسي:

أوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء أن السخان الشمسي يتميز بالآتي:

- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

- سرعة وسهولة التركيب والصيانة.

ـ يوفر في استهلاك الكهرباء.

ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة.

ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي

ونصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء بمراعاة الآتي عند شراء السخان الشمسي، حيث يجب معرفة الآتي:

1- أنواع أنظمة التسخين مثل: «التداول المباشر، التصريف لأسفل، غير المباشرة، أنظمة الهواء».

2- نوع السخان الشمسي، ويشمل سخان الأنابيب الحرارية، والسخان الشمسي Flat Plate، وأنظمة تسخين الأنابيب المفرغة.

3- صناعة السخان.

4 - مساحة المجمعات الشمسية.

5- الخزان الشمسي يكون «استل استيل وإيناميل».

6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار.

7- الضمان.

متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية

يتطلب تركيب سخانات الطاقة الشمسية، توفير مساحة أعلى سطح التركيب، وتصل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب، مع توصيل كابل كهرباء 4 مم إلى مكان التركيب.