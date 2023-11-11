توزيع كميات سكر على المجالس القروية بسعر 27 جنيها في ديرمواس

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية «السكر، الزيت، العدس، الفول، الجبن، الألبان، المكرونة والأرز»، بنسب تصل إلى 30%، إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15% وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

الإشراف على بيع السلع الغذائية

وبناءً على توجيهات محافظ المنيا تفقد عامر طه آدم، رئيس مركز ديرمواس، منفذ بيع السلع الغذائية بديرمواس، وذلك للإشراف على بيع السلع الغذائية وخاصة السكر الذي بلغ سعر الكيلو منه 27 جنيها، وكلف أحمد ثابت نائب رئيس المركز بمتابعة المنفذ يوميا للاطمئنان على الالتزام بالأسعار.

توزيع كميات سكر على المجالس القروية

كما وجه رئيس مركز ديرمواس نائبه هاني محمود بمتابعة توزيع كميات من السكر على المجالس القروية لبيعها للمواطنين ضمن منافذ البيع بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بديرمواس برئاسة الدكتور أبو الدهب عبد العظيم.

وأكد رئيس مركز ديرمواس على التزام كل الجهات المعنية بالتوجيهات المشددة لمحافظ المنيا بإحكام الرقابة على الأسواق والالتزام بمبادرة تخفيض الأسعار والتصدي لأي صور لإحتكار السلع الغذائية، وخاصة السلع الأساسية أو المغالاة في أسعارها، علاوة على التأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.