«راندا» تصنع المفارش وتطرز الملابس من الخيش: كلام الرئيس السيسي شجعني

«حلمي أقابل الرئيس السيسي» بهذه الكلمات بدأت راندا حمزة، ابنة محافظة الدقهلية، كلامها عن سبب تعلمها صناعة المفروشات والمصنوعات المختلفة بخيوط الخيش.

قصة راندا في صناعة المشغولات بخيوط الخيش

تروي ابنة مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، تفاصيل تعلمها صناعة المفروشات بأنواعها وأشكالها المختلفة بخيوط الخيش قائلة في حديثها لـ«الوطن»: «في البداية تعلمت مبادئ التطريز والخياطة منذ أن كنت طالبة في المدرسة كانت مدرستي تعلمنا طريقة عمل أشكال مختلفة بالكروشيه والتطريز بأنواعه وأحببت الفكرة جدا وكانت دائما تنصحنا أن المرأة يجب ان يكون بيدها صنعة أو حرفة أخرى حتى لو كانت تعمل ان أنسى كلماتها أبدًا وقررت أن أطور من نفسي في فنون الخياطة».

وبينما كانت راندا تجلس بجانب زوجها الذي يعمل في صناعة الفخار وتفكر في كلام مدرستها بأن تتعلم حرفة لتبني مشروعا بإسمها، ظلت الفكرة تتملكها لتشاهد خيوط الخيش مصادفة وتضئ في رأسها فكرة عمل كافة المشغولات اليدوية وفنون الخياطة المختلفة بالخيش، وبالفعل بدأت في عمل أول مفرش بخيوط الخيش لينبهر به الجميع ومن فكرة صناعة المفرش من الخيش.

وعقب هذا، ذهبت راندا، رفقة زوجها، أثناء افتتاح الرئيس السيسي مدينة المنصورة الجديدة وعرض أواني الفخار الخاصة بزوجها، لتسمع كلامه وهو يمدح في المشغولات اليدوية المميزة، وخاصة دعمه الكبير المرأة، ما جعلها تتحفز أكثر.

«عندما سمعت كلام الرئيس السيسي قررت أن أطور من نفسي في الخيش وأن أصبح مميزة فيه على أمل أن أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعرض مشغولاتي المميزة أمامه، وأخذت عهدا على نفسي أن أجعل مشروعي يكبر أكثر وأكثر لأقوم بعمل لوحات خشبية من الخيش وأشكل أواني الفخار وأصنع لها أغطية من خيوط الخيش وأطرز الملابس بخيوط الخيش» تقول راندا.

نصيحة راندا لكل سيدة

وواصلت: «ذهبت معارض كثيرة ولم أجد أحد حتى وقتنا هذا يستخدم خيوط الخيش سواء في التطريز أو صناعة المفروشات أو اللوحات وغيرها، كنت أنا الوحيدة التي أستخدمها في المصنوعات والمشغولات اليدوية كلها وفي فنون الخياطة، وشعرت بالفخر بنفسي تعلمت استخدام خيوط الخيش خلال شهرين فقط لأنه لدي المبادئ منذ الصغر في فنون الخياطة ولكن استخدام خيوط الخيش ليس بالأمر السهل يحتاج إلى دقة وتركيز وإتقان وأنصح كل سيدة تعلمي حرفة أو صنعة تفيدك في وقت فراغك وفي جلب قوت يومك».