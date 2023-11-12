صرف منح لا ترد لإقامة 1500 مشروع تمكين اقتصادي بديرمواس جنوبي المنيا

عقدت مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، ندوة تعريفية بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، وذلك لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد بقيمة 25 ألف جنيه، في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية.

حضر الندوة عامر طه آدم، رئيس مركز ديرمواس، وياسر نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان صلاح محمد، منسق محافظه المنيا من البنك الدولي، ومحمود أحمد، مدير مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، وأحد الممثلين عن مشروع نقدر.

زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في هذه القطاعات.

زيادة فرص توظيف المرأة

وأكد رئيس مركز ديرمواس، على دعم وتحسين أداء المجموعات الإنتاجية لضم المزيد من العمالة من النساء وزيادة فرص توظيف المرأة وزيادة فرص حصول رائدات الأعمال على الخدمات المالية وغير المالية وفقا لاحتياجاتهن.