«تشريعية مستقبل وطن» تناقش الاستعدادات النهائية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة الشؤون التشريعية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمد شوقي، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وجود خطة محددة لمتابعة ورصد وتوثيق الانتخابات الرئاسية

وكشف أمين الشؤون التشريعة المركزي بالحزب النائب الدكتور محمد شوقي، خطة الأمانة خلال الفترة المقبلة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى وجود خطة محددة لمتابعة ورصد وتوثيق الانتخابات الرئاسية.

مناقشة الجوانب القانونية التي تمس موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة

وخلال الاجتماع، دارت نقاشات بين النائب الدكتور محمد شوقي، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون التشريعية، لمناقشة الجوانب القانونية التي تمس موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة.