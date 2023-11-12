«تعليم المنيا» تشارك ببحث في المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية للطفولة المبكرة

شارك حمدي مصطفى محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، بالاشتراك مع الدكتورة شيماء محمد طلعت، والدكتور علي عبد السلام، في بحث بعنوان «رؤية مستقبلية لتطوير مدارس وروضات الأطفال في ضوء تقييم واقع المنظومة التعليمية الحالية وانعكاساتها على تدعيم التنمية المستدامة كمدخل لإرساء رؤية الدولة المصرية 2030»، وذلك خلال المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية للطفولة المبكرة.

ربط كلية التربية للطفولة المبكرة بسوق العمل

وأكد وكيل تعليم المنيا على اهتمام الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، والدكتور عيد عبد الواحد علي، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، بأهمية ربط الجامعة بوجه عام وكلية التربية للطفولة المبكرة بشكل خاص بسوق العمل في إطار رؤية مصر 2030.

التواصل الدائم بين الكلية وشركاء التعليم

وأكد بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التعليم في المنيا، على ضرورة التشبيك بين كلية التربية للطفولة المبكرة وسوق العمل، حيث أفسح مؤتمر كلية التربية للطفولة المبكرة مجالا لإقامة حوارا هادفا بين مع شركاء التعليم للربط بين مخرجات كلية التربية للطفولة المبكرة وسوق العمل، حيث أكد حضور المؤتمر علي ضرورة التواصل الدائم بين الكلية وشركاء التعليم وعقد اجتماعات مستمرة لطرح كل ما هو جديد في سوق العمل ومتطلباته.