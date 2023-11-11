طفرة بقطاع التعليم بتكلفة 2.5 مليار جنيه في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة شهدت خلال الـ9 سنوات الماضية، فترة كبيرة في مجال التعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام ببناء الإنسان، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الغربية، اليوم، إلى أن التعليم ما قبل الجامعي شهد إنشاء إقامة 729 مشروعا بتكلفه 2.5 مليار جنيها، عبارة عن بناء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس وتوسعة للمدارس ورفع كفاءة بعض المدارس الموجودة.

مدارس ذات تعليم جديد

وبين «محافظ الغربية» ، أن المحافظة شهدت خلال الـ9 سنوات الماضية، إنشاء 2636 مدرسة بمحافظة الغربية، وهناك نوع جديد من التعليم كالمدارس اليابانية وstem والتي لم تكن موجودة في المحافظة قبل 2014، مستعرضا صور لبعض المدارس، معلقا أن شكل المدارس اختلف وتوفرت معامل ومعامل للحاسب الآلي وجهزت قاعات للانشطة وملاعب منجله تضاهي ملاعب الأندية الرياضية.

التعليم الأزهري

وأوضح «رحمي» أن التعليم الأزهري أيضا، شهد طفرة كبيرة، حيث تم إنشاء 74 مشروعا بتكلفة 314 مليون جنيه، وكان عبارة عن إنشاء وتطوير معاهد، وفي التعليم العالي الذي يعد الكوادر إلى سوق العمل كان لدينا 33 مشروعا خلال الـ3 سنوات بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وكان أهمها إنشاء جامعة سمنود التكنولوجية لتتأقلم وتتماشى مع احتياجات سوق العمل في منطقة سمنود والمحلة.

وقال المحافظ إن إجمالي ما هو موجود على أرض محافظة الغربية 4 جامعات، 2 منهم واحدة خاصة وجامعة سمنود تم أنشاؤهم، و22 كلية على أرض المحافظة 6 منهم تم إنشاؤها خلال الـ9 سنوات الأخيرة، وعدد المعاهد 8 منهم 3 منهم تم إنشائها خلال الـ9 سنوات الأخيرة.