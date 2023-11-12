طقس اليوم الأحد: مائل للحرارة نهارا وشبورة وأمطار رعدية على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة وأمطار اليوم

فيما يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الأحد:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.