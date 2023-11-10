هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية غدا؟.. «الأرصاد» تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس غدا عدة ظواهر جوية تتسبب في حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، إذ حذرت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وحذرت «الأرصاد» من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تمتد مساءً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

هل تشهد البلاد عاصفة ترابية؟

وأضافت «الأرصاد» أنه تنتشر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تأثر حالة الطقس غدا بالشبورة في الصباح والأمطار الرعدية والرياح المثيرة للرمال، جعلت الكثيرون يتساءلون: هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية؟، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة لا تصل حد العاصفة، ونصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ويسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد،

درجات الحرارة السبت 11 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.