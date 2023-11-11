الطاهري: لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني يعكس حالة الانفتاح على كل الأطراف

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن دلالة لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإيراني على هامش القمة العربية الإسلامية يعكس انفتاح مصر، واستعدادها للعمل مع الأطراف جميعها طالما هذا الطرف يلتقي مع مصر عند محدداتها وهي السلام والاستقرار والتنمية.

تعظيم مصالح جوار مصر الإقليمي

وأضاف «الطاهري»، خلال مكالمة هاتفية من الرياض ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن من حكمة وذكاء مصر في هذه اللحظة أنها وجدت صيغة تعظم من مصالح جوارها الإقليمي في المشهد الراهن، فمن مصلحتهم أن يعملوا سويا مع المنطقة العربية لإيجاد استقرار ما، والتعاون مع المنطقة العربية.

ولفت أن المشهد مع إيران له محددات، ولا نستطيع القول بأنه انفتاح إلى حد بعيد للغاية ولا القول بأن هناك مشكلات أو قطيعة، ولكن على قدر ما يتطلب السياق التي تطلبه مصر في هذه المرحلة، والتي بدورها لا تنظر أسفل أقدامها ولكن بحالة الصراع العالمي ومخاوف أن ينتقل الصراع العالمي من منطقة روسيا وأوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

الحرب على غزة هذه المرة مختلفة

وأوضح أن هناك انتقادات بأن انعقاد القمة العربية جاء بعد شهر من اندلاع الحرب على غزة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحرب هذه المرة تختلف تماما عن كل ما شهدته القضية الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية، ومن ثم يتم تفهم هذا الأمر.