طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد تحذر من تساقط أمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه في المساء يسود طقس لطيف في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، محذرة من انتشار الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تساقط أمطار رعدية خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتابعت الأرصاد أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة تتعرض مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة بنسبة حدوث من 30 إلى 40%، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 12 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 13 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.