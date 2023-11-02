استشهاد وإصابة 5 فلسطينيين جراء اقتحام 30 آلية عسكرية إسرائيلية لمخيم جنين

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن قوة خاصة من الاحتلال اقتحمت مخيم جنين بـ30 آلية عسكرية.

واستشهد شاب وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، خلال اقتحامها مدينة جنين.

وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة، استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي «31 عاما»، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفاد مراسل «وفا» بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

اندلاع مواجهات في عدة أحياء

وأضاف أن مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشاب ستيتي وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مستشفى ابن سينا، وفي محيط المستشفى.