إزالة 10 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في دمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة محمد كجك؛ حملات مكبرة على مدار اليوم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن.

أسفرت الحملات عن إزالة 10 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قريتي افلاقة، وزاوية غزال، بإجمالي مساحة تجاوزت 1400 متر، حيث تنوعت التعديات ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت، وتمت الإزالة بالكامل لكل الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

توجيهات بتكثيف إزالة التعديات على الأراضي

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

من جانبه أكد محمد كجك، رئيس المدينة، أنه لا تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.