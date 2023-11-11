إسرائيل من الداخل: توقعات بانهيار اقتصادي وشيك في دولة الاحتلال بسبب العدوان

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلى فى عدوانها على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ37، ذلك العدوان الذى تسبّب فى وقوع الآلاف من الشهداء والمصابين، ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطينى.

وعلى الصعيد الداخلى لدولة الاحتلال، تعانى إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة جراء الحرب التى تشنها على غزة، أدت إلى تدنٍّ غير مسبوق فى جميع القطاعات الحيوية. وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن إسرائيل تعانى من شلل طال جميع مرافق وقطاعات دولة الاحتلال بسبب حملتها العسكرية، لافتاً إلى أن هناك تعليمات صدرت للمستوطنين بالبقاء بالقرب من الملاجئ، فضلاً عن اعتمادهم الكامل على الدعم الأمريكى.

«الرقب»: أكثر من 475 ألف عامل إسرائيلى لا يذهبون لأعمالهم والخسائر تعادل 13 مليار دولار أمريكى.. وتفاقم الأزمة يدفع لوقف الحرب

وأشار «الرقب» إلى أن المظاهرات التى خرجت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تُعد محدودة وتخص عائلات الأسرى المحتجزين فى غزة، لافتاً إلى أن هناك حراكاً داخلياً بوقف الحرب، لم يرتقِ إلى المظاهرات التى خرجت فى الحروب السابقة للمطالبة بوقفها.

ولفت إلى أن سوق العمل داخل دولة الاحتلال متوقف بشكل كامل، مشيراً إلى وجود أكثر من 475 ألف عامل إسرائيلى لا يذهبون لأعمالهم، وجزء منهم كان من ضمن جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، مؤكداً أن هناك تقارير إسرائيلية كشفت عن خسارة بلادهم خلال الفترة الماضية ما يصل لـ50 مليار شيكل، وهو ما يعادل 13 مليار دولار أمريكى.

وأكد أن الأسواق فى الأراضى المحتلة تعانى من نقص فى بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخضراوات، التى كانت تعتمد على ما يُزرع فى مستوطنات غلاف قطاع غزة وما كانوا يستوردونه من القطاع، مشيراً إلى أن الخضراوات والطماطم والخيار يجرى استيرادها من الخارج بأسعار أعلى.

ولفت إلى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة تآكل قيمة العملة المحلية، إذ يقترب الشيكل من مستوى انخفاض لم يصل له منذ 20 عاماً، منوهاً بأن إسرائيل تعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكى بعد إقرار الولايات المتحدة دفعة مساعدات أوّلية بقيمة 14 مليار دولار تدفعها واشنطن للموازنة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال وزعت جزءاً من هذه الأموال على الشئون الاجتماعية التى تمنح كل مستوطن محتاج مبلغ 1000 دولار فى مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد «الرقب» أن الكونجرس لن يستطيع التصديق على صرف أى مبالغ بعد 17 نوفمبر بسبب الإغلاق، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال فى حاجة لصرف 10 مليارات دولار شهرياً للاستمرار فى الحرب.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لو توقفت المساعدات فلن تستطيع دولة الاحتلال الصمود لشهر آخر، متوقعاً انهياراً اقتصادياً كاملاً خلال 3 أشهر وحدوث حراك شعبى كبير للمطالبة بوقف الحرب كما حدث فى حرب لبنان عام 1982.

وكشف «الرقب» عن مغادرة عمال ومستوطنين وعودتهم لبلادهم التى أتوا منها فور بدء الأزمة، نظراً لأن أغلب المستوطنين أصحاب جنسيات مزدوجة، وعدد كبير منهم من مستوطنى غلاف غزة عادوا لبلادهم، خاصة ميسورى الحال، مشيراً إلى أن الإسرائيليين الباقين فى الأراضى المحتلة يعتمدون بشكل كبير على الإعانات الاقتصادية الحكومية ولن يعودوا إلى بلادهم، علاوة على توقف العمل بمطار بن جوريون.