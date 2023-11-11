سياسيون يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات: «انزل ومارس حقك»

اتفق سياسيون وشخصيات عامة على أهمية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأن يخرج الاستحقاق الدستورى بنسب مشاركة كبيرة وبشكل ديمقراطى يليق بمصر، باعتبار ذلك أكبر دليل على اصطفاف الدولة المصرية.

رئيس «إرادة جيل»: يجب على الجميع ممارسة حقه بالتصويت لمن يراه الأجدر لقيادة البلاد.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ مشاركة جموع المصريين بمختلف طوائفهم فى الانتخابات المقبلة أمر مهم للغاية، للتأكيد على أن مصر تعيش عصر ديمقراطية حقيقية، وحرية رأى وتنافس وتطبيق للدستور بكافة مواده.

وأضاف «تيسير» أنه يجب على كافة المواطنين أداء واجبهم من خلال التصويت لمن يرونه الأجدر لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة، حتى يكون لهم الحق فى المطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أقرت الإشراف القضائى على الصناديق، متوقعاً أن الشباب المصرى والمرأة المصرية سوف يكون لهم دور مهم للغاية فى المشاركة، وسوف تكون نسبة مشاركتهم عالية، كما اعتدنا منهم فى الأحداث السياسية المهمة، لافتاً إلى أن المواطن له الحق فى مباشرة حقوقه السياسية بحرية كاملة، وللأحزاب الحق فى الوجود على أرض الواقع حتى لا يُقال إنها أحزاب كرتونية، وهو ما ينعكس فى النهاية على الصورة الكاملة للانتخابات فى مصر.

وعن دعوات المقاطعة وعدم نزول الانتخابات الرئاسية، يقول أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «دعوات المقاطعة شماعة للفاشلين، والناس دى عندها فلس سياسى»، مؤكداً أن الكثيرين يرون أن الرئيس السيسى هو الأجدر برئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، نظراً للظروف المحيطة بمصر، ويجب على الجميع التكاتف: «إحنا كأحزاب سياسية وتحالف الأحزاب المصرية متمسكون بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن هذا لا يمنع أهمية المشاركة فى الانتخابات وإعطاء الصوت لمن يراه المواطن يستحق هذا المنصب».

وأضاف: «ماينفعش نكسّل ونقول النتيجة محسومة، وإن الرئيس السيسى ناجح ومش هننزل نشارك، لأ لازم كلنا ننزل نحط صوتنا فى الصندوق بكل حرية».

وأكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والإدلاء بأصواتهم، لأنه أولاً حق المواطن الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية الذى يراه مناسباً لهذا المنصب، وثانياً لإظهار الصورة أمام العالم أجمع بأن المصريين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بنسب كبيرة تعكس الديمقراطية التى تعيشها مصر حاليا.

ودعا المصريين للمشاركـة، مؤكـداً أن الحـزب سينظـم الكثير من الفعاليات فى المحافظات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، مضيفاً: «إحنا كحزب داعمين للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثالثة، ونرغب فى تحقيقه الفوز بنسبة مشاركة كبيرة تليق بالحدث الضخم».

نقيب الفلاحين: ندوات ومؤتمرات لحث المزارعين على المشاركة انطلاقاً من الواجب الوطنى

أما حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، فأكد أن الفلاحين عازمون على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية لتأييد السيسى حباً فيه وأملاً فى استكمال الإنجازات الكبيرة التى بدأت فى القطاع الزراعى.

وتوقع «أبوصدام» مشاركة أكثر من 20 مليون فلاح فى الانتخابات، مضيفاً: «الفلاحون هم الأغلبية وأعضاء فى معظم الأحزاب السياسية والكيانات والجمعيات حالياً، والنقابة العامة للفلاحين تُنظم ندوات ومؤتمرات للتأكيد على ضرورة مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من منطلق الواجب الوطنى والحق الدستورى لرفعة مصر من خلال اختيار أفضل من يمثلنا وأن يرى العالم الصورة التى تليق بمصر».

وأشار «أبوصدام» إلى أن صورة الناخبين أمام لجان الانتخابات هى أول صورة يراها العالم للجمهورية الجديدة، وتعكس صورة مصر فى نظر العالم، مؤكداً أن عدم المشاركة فى الانتخابات جريمة يُعاقب عليها القانون، وأن من لم يهتم بأمر بلده لا يستحق أن يتغنى بالوطنية، مُطالباً جميع الفلاحين بضرورة النزول والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى.