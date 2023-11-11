أسعار الدواجن اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق والمحلات

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت11-11-2023 في الأسواق والمحلات، نحو 66 جنيهًا للكيلو بالنسبة للدواجن البيضاء في المزرعة بحسب بورصة الدواجن والشعبة التجارية التي تلتزم بتطبيق أسعار مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

سبب ثبات أسعار الدواجن

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إنَّ أجهزة الدولة نجحت في مواجهة أزمة الأسعار العالمية من خلال مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الغذائية التي تضم 11 سلعة غذائية.

وأضاف «البنا»، لـ«الوطن»، أنَّ أسعار الدواجن تشهد حالة من الثبات منذ قرابة شهر بسبب توفير الأعلاف بكميات كبيرة وليس فيها عجز وكذلك بسبب التزام المربين بمبادرة الحكومة التي توصي بالتخفيض نسبة 15% لأسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق والمحلات ما بين 74 إلى 78 جنيهًا للكيلو بحسب بورصة الدواجن والمزارع بينما سجلت الدواجن البلدي نحو 114 جنيهًا للكيلو.

ترصد «الوطن» أسعار الدواجن اليوم السبت11-11-2023 في الأسواق والمحلات وهي كالتالي:

- سعر الدواجن البيضاء 65 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو 90 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي 114 جنيهات.

- سعر أمهات بيضاء 63 جنيهًا.

- سعر بياض أبيض سلك 54 جنيهًا.

-وسجل سعر بياض أبيض أرضي 53 جنيهًا.

- وبلغ سعر بياض أحمر سلك 67 جنيهًا.

- سعر بياض أحمر أرضي 74 جنيهًا.