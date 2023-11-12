محمد مسعود يكشف سر كتاب «غير المكتوب عليهم»: أهديته لروح علي عبدالخالق

قال الكاتب الصحفي محمد مسعود، إنه لم يكن يعتزم تأليف كتاب «غير المكتوب عليهم»، إلا أن هذا الكتاب له سر كبير، ويتمثل في أنه كتبه من أجل المخرج الراحل علي عبد الخالق، بالرغم أنه لم يجمعهما صلة أو صداقة، ولكنه لجأ إليه عند كتابة السلسلة صحفيا لمحاولة توثيق أعماله العظيمة.

وأضاف مسعود، خلال استضافته في برنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، على راديو «on sport fm» أنه بعدما انتهى من توثيق أعماله أصبحا صديقين، ومن بعدها دخل في مرحلة المرض، متابعا: «اتصل بيا وقالي مش بتكلمني لية إنت واحشني؟».

المخرج علي عبدالخالق توفي قبل الحصول على نسخة من الكتاب

ولفت إلى أن المخرج علي عبد الخالق، طلب منه أن يرسل له الحلقات التي كتبها عن أعماله، ونسخة من كتاب «أساطير الدراما»، إلا أنه توفي ولم يحصل على النسخة التي يحتفظ بها حتى اليوم في درج مكتبه.

وأشار إلى أنه أهدى كتاب «غير المكتوب عليهم» لروحه، وسيرسل لابن المخرج الراحل علي عبد الخالق نسختي «أساطير الدراما» و«غير المكتوب عليهم».