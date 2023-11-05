أحمد عطا الله لـ«ملعب الفن»: الغناء لا يرتبط فقط بفرح الإنسان

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله مقدم برنامج «مصر تغني» على شاشة القناة الأولى، إن الغناء لا يرتبط فقط بفرح الإنسان ولكن ينقل جميع حالاته النفسية التي يعيشها في مراحل حياته ومنها مرحلة الحرب والتي تعد سلاحا مهما للمقاومة.

الفرق الغنائية استفادت من التراث

وأوضح «عطا الله» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار المذاع على «راديو أون سبورت إف إم»، أن هذه الفرق الغنائية استفادت كثيرا من التراث، مثل غنوة «يا دنيا سامعاني» والتي قدمتها فرقة الصامدين بالإسماعيلية من خلال الفنان فوزي الجميل ومجموعته.

أغنية «يا دنيا سمعاني»

ولفت إلى أن هذه الأغنية تراثية ولها علاقة بالصعيد وأصل كلمتها: «يا بنت حاساني حاساني أبوكي وصاني لا تشربي الهندي إلا معاي آني» والمقصود بالهندي نوع من الخمور، لافتا إلى أن الغناء الشعبي بطبيعته حر أكثر.