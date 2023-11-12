رئيس «شؤون الأسرى» الفلسطينيين: إدخال المساعدات لا يستلزم إذنًا من أحد

قال قدورة فارس، رئيس شؤون الأسرى، إن القمة العربية ومقرراتها لم ترتقِ لتطلعات الشعب الفلسطيني، ونحن نتعرض لعدوان وحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس شؤون الأسرى، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان لابد من اتخاذ قرارات عملية على أرض الواقع، مثل قطع علاقات مع الكيان المحتل.

نأمل أن يطبق ما جاء في القمة العربية

وأضاف قدورة فارس، رئيس شؤون الأسرى، أن إدخال المساعدات الطبية والغذائية والمحروقات، لا يستلزم الاستئذان من أحد، ونأمل أن يطبق ما جاء في القمة العربية.

وفيما يخص تبادل الأسرى، أكد أنه يتم تحريرهم من خلال انتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، والطريقة الأخرى هي البادل، الذي رفضته حكومة إسرائيل.