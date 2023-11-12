إزالة 5 عقارات خطرة خالية من السكان بنطاق حي الخليفة

ناشدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق أحياء الجنوبية لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية لحماية المواطنين والحد من أي أزمات.

عقارات خالية من السكان

وأشارت نائب المحافظ إلى إزالة 5 عقارات ذات خطورة داهمة بالحطابة بنطاق حي الخليفة، حفاظا على أرواح المواطنين، مؤكدة أن العقارات خالية من السكان، وتبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وانهيارها وهبوط أرضي بالمداخل، وشددت على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة قبل وأثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة الحي.

حصر شامل للمنشآت

وأصدرت نائب محافظ القاهرة توجيهاتها لرؤساء أحياء المنطقة بالمتابعة المستمرة وعمل حصر شامل لكل المنشآت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي وإعداد تقارير وافية وفورية بالمعلومات والتفاصيل، وإجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، حفاظا على أرواح المواطنين مع اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مشيرة إلى متابعة كل ملفات الأعمال، وخاصة الملفات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر حماية للأرواح، وحفاظ على سلامة المواطنين، ومنها العقارات ذات الخطورة الداهمة.

وأشادت نائب المحافظ بجهود الأجهزة التنفيذية بحي الخليفة، برئاسة العميد طارق اليمني رئيس الحي، للقيام بتنفيذ الإزالة ل5 عقارات ذات الخطورة الداهمة بمنطقة الحطابة.