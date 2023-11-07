محافظ القاهرة يفاجئ مركز عين شمس التكنولوجي ويوجه بسرعة فحص مشاكل المواطنين

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمستوى الخدمات المقدمة بالمركز، والذي يضم أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات المواطنين في إطار القانون

ووجه محافظ القاهرة رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون.

وأضاف أنَّ المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري بها ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين.

«عبدالعال» يوجه باستمرار المتابعة الدورية لمراكز الخدمات التكنولوجية

ووجه «عبدالعال» باستمرار المتابعة الدورية لمراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية التحول الرقمي واستخدام الخدمات الإلكترونية.