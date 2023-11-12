هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية: استعدوا بالجواكت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد النصف الثاني من فصل الخريف، الذي يأخد السمات المناخية المرتبطة بفصل الشتاء، لذا يفضل أثناء الخروج في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتاخرة ارتداء جاكيث خفيف من ملابس الشتاء، تفاديا للشعور بانخفاض درجات الحرارة بفارق 10 درجات عن قيم الحرارة خلال ساعات النهار.

الأرصاد الجوية والملابس الشتوية

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّنا نشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يجب ارتداء الملابس الشتوية خاصة الجاكيت حال الخروج من المنزل بسبب الأمطار المتوقعة اليوم على أنحاء الجمهورية، تكون رعدية على جميع من المحافظات منها القاهرة الكبري وشمال وجنوب الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح وتكون الأجواء لطيفة وخريفية على جميع أنحاء الجمهورية خلال النهار، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

استمرار تدفق السحب الرعدية

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.