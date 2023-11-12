5 علامات تحذيرية قد تصيبك بجلطة دماغية.. و«الصحة»: ثاني أسباب الوفاة عالميا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 علامات تحذيرية تدل على احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية أو الجلطة، منها خدر وضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، صعوبة في الكلام واالرؤية بعين واحدة، أو بكلتا العينين.

أعراض الجلطة الدماغية قبل حدوثها

وأضافت الوزارة الصحة أن من العلامات التحذيرية التي تشير إلى احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية صعوبة المشي أو الشعور بفقدان التوازن، وصداع شديد بدون سبب ظاهر.

ثاني أسباب الوفاة عالميا

وأوضحت أن السكتة الدماغية تعد ثاني أسباب الوفاة على مستوى العالم بعد الإعاقة، إذ تشير الإحصائيات الى تعرض شخص للسكتة الدماغية كل 40 ثانية، ونحو 13 مليون مريض يصاب بالسكتة الدماغية بشكل سنوي، لذا يجب على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لخفض هذه الإصابات.

أسباب الإصابة بالجلطة الدماغية

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر السنوي السادس للسكتة الدماغية، ودعا الوزير إلى ضرورة إعداد وضع تصور للتعامل مع السكتة الدماغية في المحافظات، وتدريب الفرق الطبية على أعلى مستوى للتعامل الصحيح مع حالات السكتة الدماغية.

وعن أسباب الإصابة بالجلطة الدماغية، قالت الوزارة إنها تحدث في الشرايين المغذية للدماغ، وارتفاع الكوليسترول، والأمراض المناعية، وارتفاع ضغط الدم، والحمل.