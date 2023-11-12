«الصحة»: معدلات الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي أقل من العام الماضي

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن وزارة الصحة والسكان سجلت إصابات للفيروس التنفسي المخلوي لكنها أقل من العام الماضي، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تخوفات بشأن الفيروس التنفسي المخلوي، مطمئنا أولياء الأمور بالهدوء وعدم التخوف وإثارة القلق بخصوص هذا الفيروس.

وأضاف «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ وزارة الصحة والسكان تملك نظام لترصد الأمراض والأوبئة على مستوى المحافظات، وأنه لا يوجد زيادة في إصابات الفيروس التنفسي المخلوي وعلى أولياء الأمور العمل على حماية أطفالهم ووقايتهم من الإصابة بالفيروس، تزامنا مع الدراسة.

قنديل: نسجل إصابات بالمخلوي أقل من العام الماضي

وتابع مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، أنّ الفيروسات التنفسية أمر طبيعي في مثل هذه التوقيتات من العام بين فصلي الصيف والشتاء، مشيرا الى أنها متنوعة ومنها نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا والفيروس الغدي، موضحا أن الفيروسات التنفسية أغلبها تتشارك في الأعراض، ولكن معظمها يتم التعافي منها من خلال الراحة وشرب السوائل، ويتم اللجوء إلى الأدوية إذا كانت الأعراض شديدة فقط.

ونفى قنديل وجود أي مدرسة مغلقة الفترة الحالية بسبب أي عدوى، قائلا: «مصر آمنة من أي فيروسات أو أمراض جديدة يتم التحدث لها، الموضوع أمر طبيعي، جائحة فيروس كورونا جعلت البعض يتناسي أن هناك فيروسات تنفسية لها فترة نشاط، وهذه الفترة هي فترة نشاط الفيروسات المتنوعة».