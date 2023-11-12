خبير سياسي: كلمة الرئيس في القمة العربية الإسلامية تناولت شقين مهمين عن فلسطين

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إنَّ كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية الإسلامية جاءت وفقا للتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والحرب في غزة، سواء على المستويين الميداني أو السياسي.

تأكيد ثوابت مصر تجاه قضية فلسطين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، للإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ رسائل «القاهرة» خلال القمة الاستثنائية، جاءت لتؤكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وكيفية إدارة هذا الملف وفقا للمحددات المصرية، من وقف إطلاق النار وحل الدولتين، وإدخال المساعدات بصفة مستدامة ورفض تهجير الفلسطينيين.

الشق القانوني لكلمة مصر في قمة الأمس

وأشارت إلى أنَّ كلمة مصر في قمة الأمس تناولت الشقين القانوني والجنائي لما يحدث في فلسطين، من حالة الإبادة الجماعية التي يجرى انتهاكها من جيش الاحتلال، وجرى التنوية عليها مصريا، ليس فقط بالاجتماعات والقمم المباشرة، ولكن عبر الدبلوماسية الرئاسية أيضا وتحركات «الخارجية المصرية»، مع تأكيد المطالبة بإجراء تحقيق دولي في كل ما ارتكبته دولة الاحتلال من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.