تطوير 25 محطة «كايرو بايك» بالقاهرة وارتفاع عدد مستخدميها لـ10 آلاف شخص

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الانتهاء من تطوير 25 محطة من محطات مشروع «كايرو بايك»، وتوفير 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع، ويمكن للمواطنين الدخول على تطبيق «كايرو بايك» من هنا.

وسائل الدفع بـ«كايرو بايك»

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ مشروع كايرو بايك يعمل بصورة جيدة، ويلقى إقبالًا من المواطنين، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع ليشمل كل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

بيانات الرصد والمتابعة

وأضاف محافظ القاهرة أن بيانات الرصد والمتابعة للمشروع، خلال الفترة الماضية، أوضحت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين حيث لقيت المنظومة اقبالًا كبيرًا وتجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن الـ10 آلاف مستخدم، خلال شهرين، من زوار وقاطني القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها؟

كما أبدى المواطنون من مستخدمي «كايرو بايك» رضاهم عن المنظومة بالشكل الجديد.

500 دراجة لتغطية «كايرو بايك»

وأضاف محافظ القاهرة، أنّ المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع؛ ليصل عدد المحطات إلى 45 محطة، وعدد الدراجات لـ500 دراجة لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة، إيمانًا من محافظة القاهرة بأنّ الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل، لكن رمزًا للتغير الثقافي الإيجابي حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة.