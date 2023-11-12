متى نستخدم «الضرورات تبيح المحظورات» في حياتنا اليومية؟.. «الأوقاف» توضح

نظمت وزارة الأوقاف، ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي حول موضوع «الضرورات تبيح المحظورات ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية»، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، لتوضيح معنى هذه القاعدة.

وأكد العلماء المشاركون في ندوات الأوقاف، أنه إذا عرضت ضرورة تقتضي استعمال المكلف لشيء محرم أصبح مباحًا بقدر رفع الضرر عن المكلف، وبحيث لا تندفع تلك الضرورة إلا من خلال ذلك المحرّم، كما إذا اشتد الجوع بالمكلف وخشي الهلاك؛ فإنه يجوز له أكل الميتة، ونحوها، قال الله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، وعن أَبِي هريرة (رضي الله عنه) أن النَّبيّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يشادَّ الدِّينُ إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ»، وقد جاءت الندوات على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد ناصر الكبير.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد الشيخة نور الصباح.

مديريات الأوقاف

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد منار الإسلام، ومسجد عبد الحليم محمود.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد الحصري، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد نصر الدين.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، ومسجد السيدة سكينة (رضي الله عنها)، ومسجد الوعد الحق ، ومسجد شريف، ومسجد الغوري، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد القدس، ومسجد قباء، ومسجد الفتح، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد التوحيد.و

في مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد سيد الشهداء حمزة.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد الحاج حسن.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد الهداية.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد الفتح الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد المدينة المنورة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد عبد العظيم مجاور.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد الشعراوي.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد البرهامي، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد سيف، ومسجد سيدي بدران.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد المصطفى.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد بلال.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد العليمي، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد محسب.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الهداية.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد الإسماعيلي.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الفولي، ومسجد الجسطيني.