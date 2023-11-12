«الأوقاف» تعلن حصادها الأسبوعي.. افتتاحات مساجد ومقارئ ودورات تدريبية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية حصادها الأسبوعي، فيما يتعلق بنشاطات الوزارة وجهودها، حيث افتتح فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بالقاهرة، بحضور مفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام، ووزيري الإسكان والطيران، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

عقد عدد المقارئ للجمهور والواعظات

وعقدت الوزارة 25 مقرأة نموذجية و841 مقرأة للأعضاء و2534 مقرأة للجمهور بعد صلاة الجمعة، وشهدت المقارئ إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز حضور الجمهور 149 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة والأقصر في المقدمة، كم عُقد 1180 مجلسا لتحفيظ القرآن الكريم، و5 مقارئ للسيدات بالقاهرة والغربية والشرقية والمنوفية والإسكندرية بعد الظهر، كما تم عقد 35 مقرأة واعظات للجمهور من السيدات بعد صلاة العصر بالمديريات الإقليمية.

تخرج دفعة من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي

وأعلنت الوزارة تخرج المجموعة الـ94 من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم 23 خريجًا ليرتفع عدد خريجي المعهد حتى الآن إلى 1418 خريجًا، كما أقيمت فعاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ بماسبيرو بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة 30 من الأئمة والوعاظ، والتي تستمر لمدة أسبوعين، لتنمية المهارات الإعلامية من خلال التدريب العملي.