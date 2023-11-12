«خريجي الأزهر» بمطروح تنظم لقاء تثقيفيا بعنوان «التكافل في الإسلام»

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، لقاء تثقيفيا لتلاميذ معهد «خالد بن الوليد» الأزهري، تحت عنوان «التكافل الاجتماعي في الاسلام وأثره على الفرد والمجتمع»، بمكتبة مصر العامة بمطروح تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

التكافل الاجتماعي في الإسلام

وتناول لقاء رابطة خريجي الأزهر الشريف بمطروح، حديث الشيخ هشام محمد، عضو المنظمة، عن مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام والذي يقوم على الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، مستشهدا بقوله تبارك وتعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

نفقة الأقارب الفقراء

واستعرض عضو منظمة خريجي الأزهر بمرسى مطروح خلال اللقاء، بعض صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، والتي منها الزكاة ونفقة الأقارب الفقراء على القريب الغني، ونفقة الزوجة على الزوج والأبناء على الأب، ونفقة الوالدين الفقيرين على الولد القادر، ونفقة الأخ الفقير أو المحتاج على أخيه الذي يرثه.

أثر التكافل على المجتمع

ومن جانبه أوضح الشيخ محمود علم، عضو المنظمة بمحافظة مطروح، أثر التكافل على المجتمع وأهميته، خاصة مع المعاناة التي يعانيها غير القادرين والمرضى والغارمين ودور المعاينة والمساعدة في الأخذ بأيديهم، كما بين أثر ذلك على إزالة مشاعر الحقد والحسد تجاه الغني وشيوع روح المحبة والود والتسامح بين أفراد المجتمع.

المواد العلمية والإرشاد الأكاديمي

كما جري تنفيذ ورشة تعريفية لفريق مكتبة مصر العامة، أدارتها دولت عزت، مسئول الإعلام والترجمة بالمكتبة، وتناولت فيها الحديث عن طرق الاستفادة من العضوية بالمكتبة، والخدمات والأنشطة التي تنفذ مع رواد المكتبة، والقواعد العامة التي يجب الالتزام بها عند دخول المكتبه.

كما أكدت على إعلان أسامة المرسي مدير عام المكتبة، مشاركة قاعة اطلاع الكبار في تحدي القراءة العربي بتوفير المواد العلمية والإرشاد الاكاديمي للطلاب المشاركين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الاستعارات الجماعية لمكتبات المدارس، وجرى تنفيذ بعض الأنشطة الفنية باستخدام خامات البيئة في ورشة عمل.