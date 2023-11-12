الإسكندرية تنظم البطولة الثانية لمنتخبات المناطق مواليد 2008

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإسكندرية ستستضيف البطولة الثانية لمنتخبات المناطق مواليد 2008، والتي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 نوفمبر، على ملاعب الأكاديمية العربية بأبي قير.

المنتخبات المشاركة في البطولة

وأوضح «حسين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن البطولة الأولى والثانية كانتا لإتاحة الفرصة أمام أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر 2008، لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين، ويشارك في البطولة الثانية منتخبات مناطق الإسكندرية والإسماعيلية والجيزة والدقهلية.

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تشكيل الجهاز الفني

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدربا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، وأيمن حافظ المدير الإداري.

6 فرق في البطولة الأولى

وكانت البطولة الأولى الأسبوع الماضي لمناطق كرة القدم ضمت 6 فرق هي القاهرة والمنوفية وبورسعيد والبحيرة والغربية، بالإضافة إلى منتخب الإسكندرية، على كأس الراحل محمد فتحي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الإسكندرية الأسبق، تقديرا لما قدمه على مدار مشواره الكروي للتحكيم المصري بصفة عامة، والسكندري بصفة خاصة، وفاز بالبطولة الأولى منتخب القاهرة بينما حصل منتخب الإسكندرية على المركز الثاني.