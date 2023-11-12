الفصائل الفلسطينية تدمر 163 آلية عسكرية إسرائيلية منذ اجتياح غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفصائل الفلسطينية دمرت 3 دبابات إسرائيلية في قطاع غزة، ليرتفع عدد تدمير الآليات إلى 163 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في 28 أكتوبر الماضي.

وأفصحت فصائل المقاومة الفلسطينية أمس، أنّ الضابط والجنود الأربعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين قتلوا في معارك بشمال قطاع غزة، تم استهدافهم بواسطة كمين مُفخخ، حيث انفجرت بهم فتحة نفق ملغمة في بيت حانون، وفقًا لتقارير تلفزيون فلسطين.

وذكرت الفصائل أنّ الدبابات الإسرائيلية تواجه القتال العنيف وتتراجع في كل مرة تحاول تنفيذ عملية الاجتياح البري.