فتح باب التقديم في «التكافل الاجتماعي» بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنين»، فتح باب التقديم لمساعدة صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2023 - 2024، للطلاب غير القادرين ماديا وذوي الاحتياجات الخاصة.

صندوق التكافل الاجتماعي بكلية الدراسات الإسلامية

وطالبت الكلية، في بيان لها، راغبي التقدم من الطلاب سرعة التوجه إلى قسم رعاية الطلاب بالكلية؛ لسحب استمارة مساعدة صندوق التكافل الاجتماعي، واستيفائها بالآتي:

1- بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها الطالب.

2- إفادة من الجمعية الزراعية أو بيان مفردات مرتب أو معاش ولي أمر الطالب.

3- إثبات قيد حديث من قسم شئون الطلاب بالكلية.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، مدون عليها رقم التليفون، وصورة «الفيزا البريدية للطالب».

وبحسب الكلية، فتُسلم استمارة البحث مستوفاة ومعتمدة من الجهات المختصة في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2023، بقسم رعاية الطلاب بالكلية.

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».