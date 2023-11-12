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3 توجيهات جديدة لمدارس القاهرة قبل اختبارات شهر نوفمبر 2023

كتب:

أميرة فكري
01:03 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
التربية والتعليم

التربية والتعليم

تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، اليوم الأحد، الموافق 12/11/2023 مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية المتميزة لغات.

وكان في استقباله محمد مصطفى، مدير عام إدارة النزهة التعليمية، هاني الصادق مدير المدرسة.

وتابع سير العملية التعليمية بالفصول وحجرات الأنشطة الرياضية والفنية وحجرات المعامل والمسرح والمكتبة ومتابعة سجلاتها، ووسائل الجذب لممارسة الأنشطة التربوية.

وأكد أن المكان الأساسي للتعليم هو الفصول، موجها بضرورة الالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية.

وتفقد «مدير المديرية» الفصول الدراسية وناقش الطلاب، فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وأكد على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدرسة لتكون قدوة ونموذج يحتذى به للمعلمين.

وأخيرا تابع مخازن المدرسة والتأكد من استلام الطلبة للكتب المدرسية.

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