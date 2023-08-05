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إحالة صاحب كافيه للمفتي بتهمة إنهاء حياة زوجته في النزهة

كتب:

حسن سمير
09:32 م | السبت 05 أغسطس 2023
محاكمة.. تعبيرية

محاكمة.. تعبيرية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق صاحب كافيه متهم بإنهاء حياة زوجته لخلافات بينهما في منطقة النزهة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل الواقعة 

ومثل الزوج، المتهم بالقتل العمد، أمام هيئة المحكمة، وتمت مواجهته بما جاء في تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الخاص به، الذي أكد أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية، وأنه قواه العقلية سليمة. 

قتل عمد مع سبق الإصرار 

كانت جهات التحقيق، استجوبت المتهم في وقت معاصر للجريمة، التي وقعت العام الماضي بمنقطة النزهة، شرقي محافظة القاهرة، ونسبت له القتل العمد مع سبق الإصرار.

مشادة كلامية

وخلال جلسة التحقيق، اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وكشف عن ملابسات الواقعة، قائلا إن هناك مشادة كلامية وقعت بينه وبين الزوجة الضحية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وتوجه المتهم إلى مطبخ الشقة، واستل سكينا وسدد لزوجته الضحية عدة طعنات، أودى بحياتها في الحال.

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بقلم حسن سمير