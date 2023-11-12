الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقالات موسعة بالضفة الغربية.. كم عددها؟

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيل حملة الاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، مستغلة ما يحدث في قطاع غزة في إطار عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما تحدت منظمة التحرير الفلسطينية، الاحتلال على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة بالقول إن الفلسطينيين باقون.

واعتقل جنود الاحتلال 25 فلسطينيا بينهم أسير محرر يدعى ليث عفيف العتيلي، 52 عاما، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى نحو 2470 حالة اعتقال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقل جنود الاحتلال شابا علي جمال فقها، على حاجز «تياسير» العسكري شرق مدينة طوباس.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال في وقت سابق، إن المحاولات الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة ستبوء بالفشل، موضحا أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية،

تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية لن يحقق الأمن

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا، إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

سياسيا، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن الفشل يدفع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير وإلى العمى الاخلاقي والإنساني والسياسي، مضيفا إن نتنياهو نسى أو متناسيا أن احتلاله راحل والفلسطينيون باقون.

وفي قطاع غزة، الذي يعاني من القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، مستهدفا المدنيين والمؤسسات الطبية والمستشفيات والمباني السكنية، أعلنت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني في بيان خروج «مستشفى القدس» عن الخدمة وتوقفه عن العمل بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وحملت «الهلال الأحمر»، المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

تدمير مبنى قسم القلب القديم في مجمع الشفاء الطبي

وفي وقت سابق، دمرت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مبنى قسم القلب القديم في الجهة الغربية من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، فيما باتت آليات الاحتلال على مقربة من البوابات الرئيسية للمجمع.

وفي جنوب لبنان، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي شيحين وأم التوت بالقطاع الغربي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.