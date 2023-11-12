تقديم خدمات طبية لـ136 شخصا في قافلة مجانية بالوادي الجديد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، قافلة طبية مجانية، بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والمرأة بأمانة المحافظة، لسكان قرية «بولاق» جنوب مركز الخارجة، وتضمنت 6 تخصصات.

قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

وقال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إنه تم تنظيم القافلة بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بالمحافظة، وذلك بقرية «بولاق» التابعة لمركز الخارجة، في تخصصات (الأورام - التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – طب أسرة – العظام – طب أسرة – الباطنية – الأسنان)، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ136 مواطنا من أبناء قرية بولاق والقرى المجاورة والقريبة منها.

وأوضحت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين، وتنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كل ربوع المحافظة.

تخصصات القافلة الطبية

وتضمنت القافلة كلاً من الدكتور مؤمن معاذ استشاري باطنية، والدكتورة رغدة نجاتي استشاري أمراض الدم والتحاليل الطبية، والدكتور أحمد كمال استشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتور محمود حريز استشاري العظام، والدكتور عبدالوارث محمد في تخصص الأسنان، والدكتور أحمد حمدي طب أسرة.