الهلال الأحمر الفلسطيني: الأطفال الرضع والجرحى بمستشفى القدس في خطر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنَّ حياة الأطفال الجرحى بمستشفى القدس في خطر، ويجب نقلهم، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون الجفاف

وأضاف «الهلال الأحمر»: «يعاني الأطفال الرضع في مستشفى القدس من الجفاف بسبب انقطاع الحليب، كما أن حياة الأطفال الجرحى الذين أُصيبوا خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى القدس في خطر أيضا».

الاحتلال يقصف مجمع الشفاء بأسلحة ذكية

مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أيمن البرش، قد أكد أنَّ الاحتلال يقصف مجمع الشفاء الطبي بأسلحة ذكية وكل الوسائل القتالية.