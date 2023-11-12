لو عايز أجهزة منزلية.. تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك مصر

تقدم عدد من البنوك المصرية، قرض السلع المعمرة، وهو نوع من القروض التي تُقَدَّم للأفراد أو الشركات لشراء سلع ذات قيمة عالية وطويلة الأمد، وتُستخدم هذه القروض عادة لشراء سلع كبيرة مثل السيارات، والعقارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الثقيلة للاستخدام في الأعمال التجارية.

عند الحصول على قرض السلع المعمرة، تحدد جدول زمني لسداد المبلغ المستدان على شكل أقساط شهرية ثابتة، ويتم تحديد معدل الفائدة وفترة السداد بناءً على الاتفاق بين القرض الشخصي والمؤسسة المالية المانحة للقرض، ومن بين البنوك التي تقدم هذا النوع من القرض بنك مصر، ونرصد التفاصيل في السطور التالية بحسب الموقع الرسمي للبنك.

قرض السلع المعمرة من بنك مصر

يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل «الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، الموظفين بشهادة إثبات الدخل، أصحاب المهن/ الأعمال الحرة، أصحاب/ مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون، أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب».

شروط قرض السلع المعمرة من بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

- الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار السلعة معتمدا من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.