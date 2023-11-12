مستشفى القدس في غزة خارج الخدمة.. ومجمع الشفاء يعاني من الحصار

أفادت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنّ مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر أعلن توقفه عن العمل بشكل كامل، بينما ما زال مستشفى الشفاء الطبي يتعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجرى استهداف عدّة أقسام بشكل مباشر أمس واليوم.

انقطاع الكهرباء في المستشفى

وأضافت «عوكل»، خلال لقائها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأطباء والمرضى الذين يتواجدون في مستشفى الشفاء يحاولون بكل الطرق إنعاش وعمل كل ما في طاقتهم للصمود لمدة أطول، وحتى الآن لا يوجد كهرباء في المستشفى، وجار إخراج الأطفال من الحضانات ووضعهم وتجميعهم في مكان للحفاظ على درجات الحرارة وإبقائهم على قيد الحياة قدر الإمكان.

استهداف غرف العناية المركزة

وتابع أنّ غرف العناية المكثفة تعرضت للاستهداف من قبل الآليات الإسرائيلية الحربية بصورة مباشرة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة إضافة إلى قسم أمراض القلب، علاوة على توقف معظم الأقسام بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توافر المياه إذا استهدف الاحتلال خزانات المياه المغذية للمستشفى، إلى جانب شح الطعام وبالتالي يتم تقاسم ما يمكن تقاسمه من الموارد القليلة للغاية المتبقية بالمستشفى بين المرضى والنازحين والأطباء وطواقم التمريض.