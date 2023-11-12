مستشفى الشفاء بغزة.. صرح طبي تاريخي في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي

أصبحت مستشفى الشفاء بغزة في مرمي نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يحاصر جيش الاحتلال محيط المجمع الطبي على بعد 500 متر فقط، وسط قصف عنيف في محيط المستشفى يصيب النازحين الذين احتموا بأسوارها، آخرها منذ قليل، إذ أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنَّ الصحة الفلسطينية أعلنت أنَّ الاحتلال استهدف 40 نازحًا أثناء خروجهم من مستشفى الشفاء بغزة، علاوة على القصف الذي وقع على محيط المستشفى مساء أمس، وكل ذلك في محاولة للقضاء على هذا الصرح الطبي التاريخي بحجج واهية.

قصف 40 فلسطينيا بعد خروجهم من مستشفى الشفاء بغزة

وتعتبر قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا المجمّع الطبي الذي يضم 3 مستشفيات منفصلة هو محور الحرب حالياً، بحسب القاهرة الإخبارية، إذ تزعم دولة الاحتلال أن مستشفى الشفاء بغزة هي مركزًا رئيسيًا لقيادة حركة حماس، وهو ما نفته الحركة علنًا.

وفي الساعات الأخيرة، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء بغزة، وعبرت عن قلقها العميق بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال ودعت إلى وقف إطلاق النار فورا.

مستشفى الشفاء بغزة محور اهتمام

ويقع مستشفى الشفاء بغزة على مفترق طرق غرب المنطقة الوسطى في غزة، وتبلغ مساحته 45 ألف متر مربع، كما يضم 3 مستشفيات بتخصصات مختلفة جراحة وباطنة ونساء، فضلاً عن قسم الطوارئ والعناية المركزة والأشعة وبنك الدم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويعمل به 1500 موظف، ويضم نحو 700 سرير للمرضى.

ويعد مستشفى الشفاء بغزة مجمعًا حكوميًا تابعًا لوزارة الصحة الفلسطينية، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة، إذ يضم 3 مستشفيات في 3 أبنية منفصلة، وتأسس عام 1946 في وخضع للسلطات الإسرائيلية بعد احتلال قطاع غزة عام 1967، حتى استلمته فلسطين بعد اتفاق أوسلو، وتم توسعته في الثمانينيات، كما توسع في ظل السلطة الفلسطينية، قبل أن تتسلمه حركة حماس بعد سيطرتها على غزة عام 2007.