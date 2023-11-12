رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

 وزير الاتصالات الفلسطيني يعلن انقطاع خدمات الإنترنت بشكل كامل الخميس

كتب:

منتصر سليمان
02:08 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن وزير الاتصالات الفلسطيني أعلن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في غزة الخميس المقبل، بسبب نفاد كميات الوقود.

نفاد الوقود 

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.  

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.

اقرأ المزيد:

لحظة اشتعال آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة (فيديو)

«القاهرة الإخبارية: تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات تمهيدا لدخولها غزة

«الصحة» تكشف حالة أطفال غزة المصابين بالسرطان

«التحالف الوطني»: موقف «جوتيريش» من أحداث غزة تغير 180 درجة بعد زيارة مصر

باحث: التظاهرات في أمريكا بشأن غزة تؤثر على تعاطف صناع القرار مع إسرائيل
بقلم منتصر سليمان