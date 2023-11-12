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لحظة اشتعال آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
01:44 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
لحظة اشتعال آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة

لحظة اشتعال آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» مقطع فيديو يُظهر لحظة اشتعال آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك آلية إسرائيلية جرى إضرام النيران فيها واستهدافها مباشرة، وحتى الآن قد لا تكون الصورة كافية حول إن كانت آلية أم مدرعة أو دبابة إسرائيلية.

وتمر آلية عسكرية إسرائيلية إلى جوار الآلية المشتعلة، إذ إن هذا على الأرجح سيكون استهدافا مباشرا عند الجانب الحدودي لقطاع غزة.

وتدوي أصوات القصف بصورة مستمرة في محيط المنطقة التي تشتعل بها الآلية العسكرية. 

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بقلم يارا أشرف