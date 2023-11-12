معلومات عن برنامج العمرة السريعة.. مدتها 8 أيام بسعر مخفض

أكد حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ شركات السياحة بدأت حاليًا في طرح برنامج عمرة جديد يطلق عليه برنامج «العمرة السريعة» تبلغ مدته 8 أيام بـ7 ليال.

وقال إنّ تكلفة هذا البرنامج تبلغ نحو 22 ألف جنيه، مؤكدا إطلاق هذا البرنامج نهاية أكتوبر الماضي، وخلال شهر نوفمبر الجاري، لجذب شريحة المواطنين الراغبين في أداء العمرة في وقتٍ سريع وبسعر منخفض.

إقبال المواطنين على السفر ببرنامج "العمرة السريعة"

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك إقبالا جيدا من المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة ببرنامج العمرة السريعة، مرجعا سبب إقبال المواطنين إلى جودة البرنامج الذى يشمل تذكرة الطيران ذهاب وإياب، وإقامة بفنادق مكة 5 أيام والمدينة المنورة يومين، فضلا عن المزارات الدينية بمكة والمدينة، وباركود بوابة العمرة.

عمرة الترانزيت

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ هناك تراجعا كبيرا حاليا في إقبال المواطنين على السفر ضمن برنامج «عمرة الترانزيت»، لوجود بعض الصعوبات فى الحصول على تأشيرة المرور، موضحًا أن شركات السياحة لا تنظم برنامج «عمرة الترانزيت» حيث يتم تنظيمها من قبل شركتي طيران فقط.