أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج 2024 بالقليوبية.. إعلان 760 شخصا

أجرت مديرية أمن القليوبية اليوم قرعة الحج 2024 حيث يمكن للفائزين الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر موقع وزارة الداخلية لإعلان اسماء الفائزين بأداء مناسك الحج بين 2887 متقدم لاختيار 760 فائزا

أقيمت قرعة حج القليوبية 2024 اليوم في نادي الشرطة بحضور اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن والأهالي و المتقدمين حيث استقبل الأهالي النتائج بالزغاريد والدموع لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله

إحصائيات نتيجة قرعة الحج بالقليوبية 2024

وكشفت فاعليات اعلان ‎نتيجة قرعة الحج 2024 أن المتقدمين بلغ عددهم 2887 لاختيار 760 شخصا لأداء المناسك بينهم 23 تزكية من كبار السن و واختيار 737 شخصا بالقرعة و380 احتياطي القرعة

وتبين من ‎نتيجة قرعة الحج 2024 أن حصص المراكز والأقسام كالتالي:

الخصوص 9

العبور59

قسم بنها 77

اول شبرا 61

ثان شبرا 60

قسم قليوب 22

مركز قليوب 44

مركز طوخ 84

قها 9

الخانكة 56

القناطر 74

مركز بنها 75

مركز شبين القناطر 57

رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات

حددت مديرية الأمن بالقليوبية رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج القليوبية 2024 من هنا

فضلا عن إعلانها مباشرة بالقرعة العلنية التي تجرى اليوم بتمام العاشرة صباحا بمبنى مديرية في كل محافظة

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

يتم الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في القليوبية إلكترونيا كما يلي :

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

- كتابة الرقم القومي للمتقدم.

- كتابة كود التحقق على الموقع.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.

البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024

وتمثلت البيانات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج 2024 بالقليوبية عقب إعلان النتيجة ليبدأ سداد الرسوم والفحص الطبي كما يلي:

- بطاقة رقم قومي سارية لمدة 6 أشهر على الأقل

- رقم الهاتف المحمول

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية

- بيانات المرافق إن وجد