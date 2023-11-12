تتويج حسين الجسمي بـ«جائزة أبوظبي للجوجيتسو» ومنحه لقب «سفير رياضة الإنجازات»

توَّج الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفنان حسين الجسمي بـ«جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023»، ومنحه لقب «سفير رياضة الإنجازات»، في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية، لمحترفي «الجوجيتسو» وذلك في مبادلة أرينا في أبوظبي.

منح حسين الجسمي لقب سفير رياضة الإنجازات

وأعرب «الجسمي»،عن شكره واعتزازه بتتويجه بلقب «سفير رياضة الإنجازات»، قائلا في تدوينة عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: «شكراً جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، على منحي لقباً سأعتز به دائماً سفير رياضة الإنجازات»، مؤكداً أن الجائزة العالمية تعكس المكانة الرائدة للعاصمة «أبوظبي» على خارطة الجوجيتسو العالمية، مشيداً بدور اتحاد «الجوجيتسو» في نشر الرياضة، ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كموطن عالمي للعبة، ووجهة مفضلة للأبطال.

وكان حسين الجسمي، شارك في حفل افتتاح النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية، لمحترفي «الجوجيتسو»، وقدم برؤيته الموسيقية وألحانه وغنائه الأغنية الرسمية بالبطولة، تحت عنوان «أبوظبي منبع البطولات» من كلمات أحمد بن هياي المنصوري وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر علي الأمير، وأكد فخره واعتزازه للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي وقيامه بدور بسيط في قصة النجاح التي سطرتها البطولة على مدى الأعوام السابقة.

وانطلقت النسخة الأولى من «جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو»، في عام 2016، لتشكل المنصة الأولى والأهم، في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة «الجوجیتسو»، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.