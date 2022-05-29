الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي.. متاح الآن

ينتظر الكثيرون من مشتاقين زيارة بيت الله الحرام نتيجة حج القرعة الذي تقيمه وزارة السياحة المصرية، اليوم الأحد، الموافق 29 مايو الجاري لاختيار أسماء الفائزين بأداء المناسك المقدية للعام الجاري 2022 – 1443، لذلك ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي.

وللمهتمين والراغبين، يقدم «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي والتي أتاحتها الحكومة المصرية:

الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي

أتاحت وزارة السياحة إمكانية الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية عبر موقعها الرسمي، وذلك من خطوات بسيطة تتمثل في التالي:

الدخول على موقع وزارة السياحة المصرية، واختيار الخدمات، الاستعلام عن بيانات الحاج أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

بعد فتح الصفحة يقوم المتقدم بإدخال الرقم القومي والضغط على «الاستعلام».

رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي

وفضلًا عن موقع وزارة السياحة، يمكن الاستعلام عن نتيجة حج القرعة من خلال بوابة الحج المصرية:

الدخول على موقع بوابة الحج المصرية، ثم اختيار الخدمات، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

استيفاء البيانات المطلوبة التي تتضمن الرقم القومي، رقم المصنع، وكتابة الرموز المذكورة للتأكد أنك لست روبوت وأخيرًا الضغط على «بحث»

وستظهر بيانات المتقدم، منها حالة الطلب ونوع الحج، واسم الشخص وبياناته.

ووصل عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي للعام الحالي نحو 9200 تأشيرة تشمل على نوعين الأول الاقتصادي والثاني الـ5 نجوم، ليصل بذلك عدد الحجاج التي أعلنت المملكة العربية السعودية عن استقبالهم للعام 1443 هــ نحو مليون حاج من داخل وخارج المملكة.