البن العربي يصل إلى أعلى مستوى عالمي منذ 4 أشهر

بلغت العقود الآجلة للبن العربي 1.76 دولار للرطل «450 جراما»، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر ونصف، مع استمرار تقلص مخزونات القهوة.

وانخفضت مخزونات القهوة العربية التي تراقبها شركة ICE إلى أدنى مستوى لها منذ 24 عامًا عند 310.501 كيسًا في الثامن من نوفمبر.

أسعار البن عالميا

وفي الوقت نفسه، تلقت منطقة ميناس جيرايس في البرازيل أمطارًا أكثر بنسبة 135% من المتوسط ​​التاريخي الأسبوع الماضي، ما خفف من مخاوف الجفاف.

وتتوقع شركة Maxar Technologies أنّ الأمطار الغزيرة في البرازيل ستؤدي إلى تحسين رطوبة التربة لنمو الكرز وتؤدي إلى ازدهار نباتات القهوة على نطاق واسع، مما يشير إلى زيادة إنتاجية محصول القهوة في البلاد لعام 2024/25.

كما انخفضت صادرات البرازيل من البن العربي بنسبة 20% عن العام السابق لتصل إلى 2.4 مليون كيس في سبتمبر، وهو أدنى رقم لذلك الشهر منذ ست سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة الريال البرازيلي.

توقعات سعر البن

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 دولار في أبريل 1977.

وارتفعت القهوة بمقدار 7.20 دولار أمريكي رطل أو 4.30% منذ بداية عام 2023، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة بسعر 179.70 دولارًا أمريكيًا للرطل بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية لشركة وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 196.24 دولار خلال 12 شهرًا.