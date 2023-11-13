التراجعات تسيطر على شباك التذاكر الأمريكي.. مفاجأة في قائمة الإيرادات

تراجع فيلم الرعب «Five Nights at Freddy's» إلى المركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكي بعد تربعه على قائمة الإيرادات على مدار أسبوعين متتاليين لصالح فيلم «The Marvels»، وحقق الفيلم 3 ملايين دولار ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ 127 مليون دولار، وذلك بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق «Five Nights at Freddy's» إيرادات في السوق الخارجي بلغت 104.6 مليون دولار، مما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 231.8 مليون دولار خلال أسبوعين فقط.

تراجع «Taylor Swift: The Eras Tour» و «Killers of the Flower Moon» شباك التذاكر الأمريكي

كما تراجع فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour» الذي يوثق الجولة الغنائية للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، إلى المركز الثالث محققا 1.9 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال شهر واحد في السينمات لـ 234 مليون دولار، أما المركز الرابع فهو من نصيب فيلم «Priscilla» بـ 1.6 مليون دولار.

جاء فيلم «Killers of the Flower Moon» في المركز الخامس متراجعا من المركز الثالث بـ 1.5 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية للفيلم 127 مليون دولار، من بينهم 60 مليونا في السينمات المحلية و66.8 مليون في السوق الخارجي.